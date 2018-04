Jobo will zum Weihnachtsgeschäft noch den Bilderrahmen PLANO 10 Gestic mit 26,4 cm großem Display mit 800 x 600 Pixeln Auflösung auf den Markt bringen. Das

Jobo will zum Weihnachtsgeschäft noch den Bilderrahmen PLANO 10 Gestic mit 26,4 cm großem Display mit 800 x 600 Pixeln Auflösung auf den Markt bringen. Das Besondere an ihm ist, dass er sich mit der Handgestik bedienen lässt. Fingerbewegungen im Bereich bis 15 cm vor dem Bilderrahmen sollen die berührungslose Bedienung erlauben. Durch Annäherung an die linke Seite wird die Bildfolge des Photo Displays rückwärts gesteuert, bei einer Bewegung im rechten Bereich vor dem Plano Gestic blättert das Photo Display zum nächsten gespeicherten Photo vor. Alle anderen Funktionen können über die Bedientasten auf der Rückseite oder über die Fernbedienung ausgeführt werden. Als Multimedia-Bilderrahmen kann der PLANO 10 Gestic darüber hinaus Musik und Videos abspielen. Einen Preis nennt Jobo für den Plano 10 Gestic noch nicht. www.jobo.com