Nicht größer sondern kleiner - das ist der Trick mit dem Jobo beim Keyframe genannten Bilderrahmen überzeugen will. Genauer gesagt ist es ein

Nicht größer sondern kleiner - das ist der Trick mit dem Jobo beim Keyframe genannten Bilderrahmen überzeugen will. Genauer gesagt ist es ein Bilderschlüsselanhänger mit integriertem 3,8 cm großem Display. Der KeyFrame kann eine Diashow abspielen oder Einzelbilder mit einer Auflösung von 128 x 128 Pixel anzeigen. Er bietet Speicherplatz für bis zu 60 Bilder, läuft mit einer Energieladung 4 Stunden und wird die via USB geladen und mit Bildern versorgt. Eine Software mit der man Bilder drehen und Bildausschnitte auswählen kann liefert Jobo mit. So nebenbei bietet der KeyFrame eine Uhr sowie eine Datumsanzeige. Er ist in den Farben schwarz, rot und pink ab Anfang November 2009 für voraussichtlich 16 Euro erhältlich. www.jobo.com