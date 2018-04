Der Filmverleih 20th Century Fox Home Entertainment gab am Donnerstag die Neuauflage der Mystery-Serie "Dark Angel" von James Cameron auf DVD bekannt. Erstmals gibt es die TV-Serie mit Jessica Alba als "dunklen und genmanipulierten Todesengel" Max komplett in einer Box. Beide Staffeln sind aber auch weiterhin einzeln erhältlich. Des Weiteren verpasste man der Verpackung einen cooleren, der Serie angemessenen Look. Ab 9. April 2010 stehen die insgesamt drei neuen Boxen im Händlerregal.

Der US-amerikanische Regisseur James Cameron drehte mit "Avatar" und "Titanic" die beiden erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte. Für das Fernsehen setzte er mit der Actionserie "Dark Angel" neue Maßstäbe. Leider wollten in den USA zu wenige Menschen dem Endzeitkampf einer zerstörten Welt folgen - zu wenig zumindest, um die hohen Produktionskosten von 2,3 Millionen US-Dollar pro Folge zu rechtfertigen. Deshalb war nach zwei Staffeln Schluss, eine geplante dritte wurde bislang nicht realisiert. Sehr zum Unmut übrigens der Serien-Fans in Europa, wo "Dark Angel" sehr erfolgreich lief. Grund genug also für Twentieth Century Fox Home Entertainment, die komplette Kultserie zum 9. April in coolerem Look neu aufzulegen. Die "Complete Box" mit insgesamt 30 Stunden Laufzeit enthält beide Staffeln samt reichhaltigem Bonusmaterial. Season 1 und 2 sind darüber hinaus auch einzeln erhältlich.

Die Hauptrolle als düsterer Racheengel verhalf Jessica Alba ("Into the Blue") zum Durchbruch und auf die Liste der Sexiest Women Alive. Alba spielt Max, die in naher Zukunft ein dunkles Geheimnis hütet. Geschaffen im Genlabor und gedrillt im Militärcamp ist sie eine Kriegerin mit fast übernatürlichen Kräften. Mit elf anderen Superkämpfern gelingt ihr die Flucht. Seitdem ist sie auf der Suche nach den Leidensgenossen von damals und wird gejagt von Colonel Lydecker (John Savage, "Die durch die Hölle gehen"), der die menschlichen Kampfmaschinen um jeden Preis wiederfinden will. Zur Tarnung arbeitet Max tagsüber als Fahrradkurier, nachts macht sie die Stadt als Diebin unsicher. In dem Cyberjournalisten Logan (Michael Weatherly, der Sprücheklopfer aus "Navy CIS") findet sie einen wertvollen Verbündeten.

Bonusmaterial zur DVD-Box "Dark Angel"

- Interview mit den Produzenten James Cameron & Charles H. Eglee - Interviews mit den Darstellern Jessica Alba, Michael Weatherly und John Savage - "James Cameron's Dark Angel" Game Trailer - Featurette: Seattle, wie es keiner kennt