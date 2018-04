Den 41. "Internationalen Kodak Fotokalenderpreis" verlieh die Fach-Jury in diesem Jahr an elf der insgesamt 1.200 Fotokalender, die im 60. Jubiläumsjahr der

Den 41. "Internationalen Kodak Fotokalenderpreis" verlieh die Fach-Jury in diesem Jahr an elf der insgesamt 1.200 Fotokalender, die im 60. Jubiläumsjahr der "Internationalen Kalenderschau" eingereicht wurden. Die prämierten und alle weiteren Kalender sind vom 22. Januar bis 14. Februar 2010 im Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, Stuttgart, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei dem seit 1968 vergebenen "Internationalen Kodak Fotokalenderpreis" steht das fotografische Bild als prägendes Gestaltungselement eines Kalenders im Vordergrund. Traditionell wird der renommierte Preis im Rahmen der "Internationalen Kalenderschau" in Stuttgart verliehen, die vom Graphischen Klub Stuttgart, dem Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg, dem Verband Druck und Medien in Baden-Württemberg sowie der Kodak GmbH veranstaltet wird. www.wm.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php/154342