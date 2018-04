Paradigm Global Partners LLP gibt den Kauf der Ilford Imaging Switzerland GmbH mit ihrem weltweiten Geschäft im Bereich des digitalen Fotodrucks und der

Paradigm Global Partners LLP gibt den Kauf der Ilford Imaging Switzerland GmbH mit ihrem weltweiten Geschäft im Bereich des digitalen Fotodrucks und der traditionellen Farbfotografie bekannt. Er umfasst die Ilford-Marken, Produktionsanlagen, Technologien, alle Rechte an geistigem Eigentum sowie die Ressourcen und Fähigkeiten in F&E, technischem Service, Logistik und im Verkauf und Marketing. Der Investor sieht eine gute finanzielle Basis und Chancen für deutliches Wachstum und zusätzliche Wertschöpfung. Paradigm Global Partners LLP erklärte seine Absicht, "das große Potenzial dieses symbolträchtigen Unternehmens vollständig auszuschöpfen". Dies soll nach derzeitigem stand der Dinge gemeinsam mit dem bestehenden Management-Team geschehen. Man wolle sich verstärkt auf Nordamerika und in Asien konzentrieren. Auf die Nutzung der Handelsmarke "Ilford Photo" für Schwarzweiss-Filme, -Papiere, und Chemie durch die Harman Technology Ltd. - hervorgegangen aus der einstigen Ilford UK - hat die Übernahme von Ilford CH keine Auswirkung. www.ilford.com www.paradigmllp.com