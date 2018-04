iGroove SXT: iPod- und iPhone-Dock als Stereo-Sound-System

Der Audio-Spezialist Klipsch hat am Dienstag eine neue iPod Docking-Station mit hochwertigen Boxen vorgestellt. Der Klipsch "iGroove SXT" ist ein vollwertiges Stereo-Sound-System, das mit allen aktuellen iPods kompatibel und iPhones kompatibel ist.

Mit der Docking-Box im schicken schwarzen Design will Klipsch nicht nur durch das Design überzeugen, sondern auch technisch. So verfügt der "iGroove SXT" über je zwei 2,5-Zoll Bass-Chassis und 3/4-Zoll Hornhochtöner. Darüber hinaus sorgen zwei Endstufen für eine laut Hersteller "hochwertige" Klangqualität, dabei steuert jeweils ein Verstärker den Hochton- und Tieftonbereich. Mit dieser Funktion will Klipsch Verzerrungen ausschliessen und den Klang verbessert können. Die Öffnungen für die Bässe befinden sich an den Seiten des Geräts, um ein Rauschen zu vermeiden.

Der "iGroove SXT" ist laut Hersteller kompatibel zu allen iPods mit 30-Pin-Anschluss. Der iPod Shuffle und andere digitale Geräte lassen sich über einen AUX-Anschluss auf der Rückseite verbinden. Über den ebenfalls vorhandenen S-Video-Ausgang können Videos auf dem heimischen Fernseher übertragen werden. Die Klipsch "iGroove SXT" ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro bei Fachhändlern erhältlich. Ab Dezember gibt es die Klipsch "iGroove SXT" auch bei amazon.de und im Apple Store.