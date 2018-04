IFA 2009: Vestel - Flachbildschirm mit Docking für Apples iPhone und iPod

Der türkische Elektrogeräte-Assembler Vestel präsentiert auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin ein ideales Zweit-TV-Gerät für Apples mobile Multimedia-Player.

Der früher unter dem Namen SEG bekannte Asien-Importeur präsentiert im Rahmen der IFA 2009 eine ganze Armada an TV-Geräte. Mit inbegriffen sind die eigentlichen Trendsetter dieser Messe: Flachbildschirme mit Internet-Zugang und 3D-Technik. Neben Vestel demonstrieren vor allem Philips, Samsung, Panasonic, JVC und Sony solch TV-Geräte, die ab 2010 in jedem modernen Wohnzimmer stehen sollen.

Vestel bietet außerdem noch eine pfiffigeTV- Lösung an, die eher für Kinderzimmer oder Büros in Frage kommen dürfte, vor allem wenn diese Zimmer jemand mit einem iPod oder gar iPhone nutzt. Im Fuss der TV-Geräte befindet sich eine Docking-Vorrichtung, in der ein Apple-Player einfach eingesteckt wird. Nach dem Andocken erkennt das Gerät sofort den Player und schaltet automatisch um vom aktuellen Fernsehprogramm auf das Inhaltsverzeichnis des iPods/iPhones. Über die Fernbedienung und ein OnScreenDisplay (OSD) lässt sich der Media-Player dann entsprechend bedienen. Abgespielt werden können sowohl Videos als auch Musik, die Soundausgabe erfolgt dann über ein integriertes 5-Wege-Soundsystem.

Die Veitel-TV-Geräte sind in den Größen 19 und 22 Zoll erhältlich. Über eine genaue Typenbezeichnung sowie über Preis und Verfügbarkeit konnte sich das Unternehmen magnus.de gegenüber noch nicht äußern.