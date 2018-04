IFA 2009: Toshiba zeigt zwei LED-TV-Geräte mit 200 Hz-Technik

Der Unterhaltungselektroniker Toshiba hat zum Start der internationalen Funkausstellung in Berlin neue Flachbildfernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung vorgestellt.

Toshibas neue Fernsehgeräte der SV-Serie sollen vor allem mit einer exellenten Schwarzdarstellung überzeugen, die aus der Kombination zwischen LED-Hintergrundbeleuchtung und einer eignes entwickelten Technologie, die die Beleuchtung in einzelnen Bildbereichen unterschiedlich regulieren können soll (Local Dimming). Als Ergebnis sollen die Geräte der SV-Serie in den Größen 46- und 55-Zoll laut Toshiba einen dynamischen Kontrast von 2.000.000:1 darstellen können. Für eine flüssigere Darstellung von Bewegungen soll das "Active-Vision M200HD" mittels einer Kombination aus einer Berechnung der Zwischenbilder und schnellerem Scanning der Hintergrundbeleuchtung. Vor allem bei Kameraschwenks soll die bessere Bewegungsdarstellung zu erkennen sein.

Die LED-TV-Geräte der SV-Serie sollen nicht nur High-Definition, sondern auch PAL-Bilder in einer "überzeugenden Qualität" darstellen. Mit einer speziellen Technologie ("Resolution+") will der Hersteller die Signal von Kabel-TV oder DVD-Player überarbeiten. Neueinsteiger brauchen an den aktuellen Fernseher keine größeren Einstellungen vorzunehmen, eine "AutoView"-Funktion soll alle Bildeinstellungen mittels Sensor, der die Umgebungsbedingungen misst, automatisch justieren. Für Bildspezialisten steht ein "Expertenmenü" mit ausführlichen Konfigurations- und Kalibrierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Neben den Automatiken bieten die Toshiba-Geräte einen integrierten DLNA-Client, der Bilder, Musik oder Filme übers Heimnetzwerk streamen soll. Zu den Anschlussoptionen zählen ein SD-Kartenslot, ein USB-Anschluss, vier HDMI-, zwei SCART- und ein PC-Anschluss. Als Empfangseinheiten stehen DVB-T, DVB-C, sowie eine Modellvariante mit DVB-S-Modul zur Verfügung.

Die beiden Fernsehgeräte sollen ab September zum Preis von 2.499 Euro, für das 46-Zoll-Modell 46SV685D und 3.499 Euro für die 55-Zoll-Variante (55SV685D) in den Handel kommen. Mit DVB-S-Modul erhöht sich der Preis je Modell um 150 Euro.