Die Berlin Messe, Veranstalter der dieses Jahr vom 4. - 9. September stattfindenden Internationalen Funkausstellung, gibt sich optimistisch und peilt das Rekordniveau des Vorjahres an. Sie vermeldet einen aktuellen Stand der Ausstelleranmeldungen auf Höhe des Rekordjahres 2008. Nahezu dieselbe Ausstellungsfläche des letzten Jahres (99%) ist vermietet.Als zentrale Branchenthemen 2009 werden Ökologie, Lifestyle, HDTV & Wireless die IFA 2009 bestimmen. "Das Produktspektrum umfasst seitens der Consumer Electronics den gesamten Markt, angefangen bei den innovativen, flachen TV-Geräten über Heimkino-Systeme, hoch auflösende Medien und intelligente Vernetzungslösungen bis hin zu allen Varianten der mobilen Nutzungsmöglichkeiten", beschreibt Dr. Rainer Hecker, Vorsitzender des Aufsichtsrates des IFA-Veranstalters Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu), das CE-Angebot.Die Digitalfotografie findet sich dabei im Bereich "My Media" in den "klassischen" Messehallen 10 - 17 unmittelbar rund um den Funkturm. Fachbesucher und Medien können sich ab sofort registrieren lassen. www.ifa-berlin.de