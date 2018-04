IFA 2009: Jobo Plano 10 Gestic: Digitaler Bilderrahmen mit Gestensteuerung

Bilderrahmen mit berührungsloser Gestensteuerung

Der Hersteller von Photozubehörprodukten Jobo hat am Mittwoch eine "Weltneuheit" angekündigt. Mit dem Plano 10 Gestic will das Unternehmen den nach eigenen Aussagen ersten digitalen Bilderrahmen vorstellen, der sich berührungslos per Gestensteuerung bedienen lassen soll.

© Jobo Jobo Plano 10 Gestic. Im Plano 10 Gestic steckt ein Sensor, der Handbewegungen erkennen und so zum Beispiel eine Diashow starten soll. Zur Erkennung der Bewegungen müssen die Hände etwa 15 Zentimeter vor den Bildschirm ausgeführt werden.

Im Plano 10 Gestic steckt ein Sensor, der Handbewegungen erkennen und so zum Beispiel eine Diashow starten soll. Vom Sofa aus lässt er sich so jedoch nicht bedienen, zur Erkennung der Bewegungen müssen diese etwa 15 Zentimeter vor den Bildschirm ausgeführt werden. Erst dann sollen Nutzer mit der Bewegung einer Hand oder eines einzelnen Fingers von Bild zu Bild blättern können. Der im schwarzen Klavierlack gehaltene Bilderrahmen bietet ein 10,4-Zoll großes Display mit einer Bilddiagonalen von 26,4 Zentimetern. Die weiteren Funktionen, die der Plano 10 besitzt sind ein Kalender, eine Uhr sowie ein Collagemodus. Fotos will das Anzeigegerät automatisch optimieren drehen und auf die passende Größe für eine optimale Darstellung im Rahmen zurechtzoomen. Der Plano bietet ein integriertes Speicherkarten-Lesegerät für SD-, SDHC-, MMC- und xD-Medien, sowie Sony Memorysticks. Über einen USB-2.0-Port soll das Display auch auf die Inhalte von USB-Sticks oder Wechselfestplatten zugreifen. Unterstützt werden die Formate JPEG für Photos und MP3 für die Audiowiedergabe, sowie Motion JPEG (AVI) zum Abspielen von Videoclips. Anzeige Jobo plant die Markteinführung für den Plano 10 Gestic pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, für das vierte Quartal 2009. Besucher der internationalen Funkausstellung können sich schon vorher in der Halle 15.1 am Jobo-Stand über den Bilderrahmen informieren.

