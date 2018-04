Die IT-Zubehör-Schmiede Altec Lansing kündigte am Donnerstag die Präsentation von zwei neuen Dockingstations für Apples iPod und iPhone auf der IFA 2009 in Berlin an.

Die IT-Zubehör-Schmiede Altec Lansing kündigte am Donnerstag die Präsentation von zwei neuen Dockingstations für Apples iPod und iPhone auf der Internationalen Funkausstellung 2009 in Berlin an.

Altec Lansing Digitale Boombox "MIX"

Wo heute Kids ihre Lieblingshits mit krächzenden Quäckern aus ihren Smartphones abspielen, herrschten in den 1980ern noch Kilo schwere Ghettoblaster mit sattem Sound und markigen Bässen. iPod und iPhone-Besitzer, die sich diese klangvolle Zeit wieder herbei sehnen, sollten auf der IFA in Berlin mal bei Altec Lansing am Stand vorbei schauen. Dort stellt der Lautsprecherhersteller das Gerät "Mix" vor, eine kraftvolle Beschallungsanlage für Partys und ähnliche Gelegenheiten. Neben der Docking-Funktion für iPhone oder iPod können zwei weitere Audiogeräte über Klinke angeschlossen werden. Die verschiedenen Audioquellen kann man mittels einer Infrarot-Fernbedienung wechseln. Ein 5,25-Zoll Sidefiring-Subwoofer mit XdB-Bassverstärkung und passivem Radiator soll dabei für kraftvolle Bässe sorgen, die auch in größeren Location noch ordentlich Druck machen. Ein LCD-Display informiert dabei über Musiktitel, Künstler und Album. Die Boombox bietet außerdem ein integriertes, digitales UKW-Radio mit vier Senderspeichern. Für die mobile Stromversorgung benötigt man acht D(LR20)-Batterien, die die Party rund 30 Stunden am Laufen halten sollen. Der Altec Lansing MIX kommt ab 1. Oktober 2009 für 300 Euro auf den Markt.

Altec Lansing "inMotion Classic"

Weniger für Partys sondern eher als mobile Dockinstation zwischen verschiedenen Schreibtischen oder Räumlichkeiten ist die "inMotion Classic" gedacht. Auch hier lässt sich neben der Docking-Funktion für iPhone oder iPod eine weitere Audioquelle über Klinkenstecker anschließen. Neigt sich das eigene Musikprogramm dem Ende, springt ein UKW-Radio in die Bresche. Eine integrierte digitale Signalverarbeitung (DSP) soll dabei für ein ordentliches Klangbild sorgen. Ein eingebauter Lithium-Ionen-Akku versorgt die "inMotion Classic" mit bis zu fünf Stunden Energie pro Akkuladung bei der Musikwiedergabe. Der Tragegriff dient am Tisch gleichzeitig als Ständer für das Soundsystem. Zur Bedienung liegt dem Paket eine Infrarot-Fernbedienung bei. Erhältlich ist das Altec Lansing inMotion Classic ab dem 1. Oktober 2009 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 150 Euro inklusive Mehrwertsteuer.