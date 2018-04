2010 wird Essen als Europäische Kulturhauptstadt geehrt. Aus diesem Anlass verlegt Schirmer-Mosel-Verlag das erstmals 2000 veröffentlichte Bildband von Horst

2010 wird Essen als Europäische Kulturhauptstadt geehrt. Aus diesem Anlass verlegt Schirmer-Mosel-Verlag das erstmals 2000 veröffentlichte Bildband von Horst Lang "Als der Pott noch kochte" neu. Horst Lang - ein Lokalpatriot, geboren 1931, verbrachte sein ganzes Leben in Essen. Im Hauptberuf Tatortfotograf der Essener Polizei, verfolgte er seit Mitte der 50er ein ehrgeiziges Projekt, das sein Lebenswerk werden sollte: die Dokumentation einer Region, die einen kurzen Aufschwung gefolgt durch einen langsameren aber unausweichlichen Verfall durchlebte. Die Einflüsse von August Sander und Bernd und Hilla Becher, die den jüngen Lang und seine Bilder entdeckten und erstmals dem größeren Publikum zugänglich machten, sind in seinen Bildern unverkennbar. Sachlichkeit, Direktheit, klare Bildsprache zeichnet diese aus. Doch unverkennbar spielt in diesen Bildern auch eine subtile Sympathie für die Menschen und wenig glanzvolle Region, die auch den unansehnlichsten Ruinen und den qualmenden rußigen Schornsteinen Anmut und gewisse Grazie zu entlocken vermag. Horst Lang Als der Pott noch kochte... Das Ruhrgebiet in den 60er Jahren 160 Seiten, 91 Duotone-Tafeln ISBN 3-8296-0082-8 Ladenpreis EUR 24,80; sFr 42,70

www.schirmer-mosel.de