Das Kompaktblitzgerät mit Wabengittern, Negern, Snoot oder Catchlight ausrüsten - das hat sich Honl zur Aufgabe gemacht. Der Fotograf muss an sein Blitzgerät dabei keine Adapter oder Anschlüsse kleben. Der so genannte "Speed Strap" soll rutschfest um den Kopf praktisch aller Blitzgeräte (auch alte Bauformen) passen und so das Zubehör aufnehmen. Neben der Honl "Photo Speed Strap"-Halterung bietet der deutsche Vertrieb 1/4 Speed Grid und 1/8 Speed Grid bei denen Waben den Lichtstrahl des Blitzgerätes verengen, so dass ein kleiner Lichtspot auf das Motiv fällt. Zudem gibt es das Speed Gobo: Die schwarze Seite wird zum Abdecken (Abnegern) von unerwünschtem Streulicht verwendet. Die weiße Seite kann als Reflexfläche oder Catchlight bei indirekter Beleuchtung eingesetzt werden.

Honl Photo Speed Snoot, 5" Shorty oder 8" Normal bündeln das Licht. Im Honl Photo Filter-Kits sind verschiedene Korrektur und Kreativfilter. Das Komplettkit liegt bei 200 Euro, das Starterkit bei 85 Euro. www.kocktrade.de