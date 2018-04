Homestorrage- und Multimedia-Server: Sitecom stellt Smart Living vor

Mit der "Smart Living"-Reihe erweitert der niederländische Hardwarehersteller Sitecom sein Angebot an Netzwerkgeräten um eine Lösung für Heimnetzwerke. Zu dem am Montag vorgestellten System gehören ein Home Storage Center, ein WLan-Router und ein Mediaplayer.

Die Smart Living-Reihe besteht aus den folgenden Produkten, die aufeinander abgestimmt sind: das Home Storage Center, den TV Media Player, den Wireless Media Router 300N, den Wireless Media Adapter 300N und das Portable Storage Case. Mit dem Home Storage Center können Benutzer Fotos, Musik und Filme an einem zentralen Ort im Netzwerk speichern und mit allen anderen Benutzern zuhause teilen. Digitale Medien, die im Home Storage Center oder auf einem beliebigen Desktop-PC, Notebook oder dem Portable Storage Case gespeichert sind, können über den TV Media Player direkt auf einem Fernseher in Full HD-Qualität (1080p) wiedergegeben werden. Mit dem Media Router - der das Herzstück des Heimnetzwerks darstellt - sind gleichzeitig der Download und das drahtlose Streaming digitaler Medien in Full HD-Qualität bei maximaler Geschwindigkeit möglich.

Mit dem Wireless Media Adapter 300N schließlich können die Benutzer den TV Media Player oder einen Computer über die normale 2,4-GHz- oder die weniger ausgelastete 5-GHz-Frequenz, die eine unterbrechungsfreie Leistung für HD-Video-Streaming bietet, drahtlos mit dem Media Router verbinden.

Die Smart Living-Produkte sollen ab Anfang Oktober erhältlich sein, Preise gab Sitecom noch nicht bekannt.