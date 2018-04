Home Cinema System HS 1000: Heimkino-System mit iPod-Steuerung

Bereits auf der IFA 2009 zeigte der Nobel-HiFi-Hersteller Harman Kardon das neue Heimkinosystem der Presse und dem Fachpublikum, am Montag nun wurde das HS 1000 offiziell vorgestellt. Die 5.1-Anlage besteht aus einem Steuergerät, einem fünfkanaligen Surround-Lautsprechersystem und einem aktiven 200-Watt-Subwoofer.

Neben der Verstärker-Funktion beherbergt das Steuergerät des HS-1000-Systems noch einen UKW-Radio mit RDS (Radio Data System) sowie einen integrierten CD-/DVD-Player, der unter anderem auch das hochauflösende DVD-Audio wiedergibt. Zu den genannten internen Quellen können über diverse Eingänge auch externe Signalquellen wie zum Beispiel ein iPod oder andere MP3-Player zum Abspielen von Bild- und Audio-Dateien angeschlossen werden. Über eine als Zubehör erhältliche Harman Kardon Bridge lässt sich der iPod laut Harman Kardon zudem zur Steuerung des HS 1000 - einschließlich der Akku-Ladefunktion - integrieren. Zusätzlich ermöglichen zwei USB-Anschlüsse den Betrieb und die Verwaltung angeschlossener externer Festplatten oder auch anderer Massenspeichermedien mit DivX-Videos, MP3s oder JPEG-Bildern.

Pixeladaptives Upscaling soll für Qualität sorgen

Bildseitig verspricht Harman Kardon eine pixeladaptive Verarbeitung der Videosignale, spezielle Videoprozessoren sollen dabei auch DVDs mittels Konvertierung (Upscaling) in einem 720p/1080i-Format über den HDMI-Ausgang an den Flachbildschirm liefern, um das bestmögliche aus den Scheiben herauszuholen. Auch das Einrichten des Systems soll dank der automatischen Lautsprecherkalibrierung EzSet/EQ leicht von der Hand gehen und ideale Ergebnisse in jedem Raum erzielen. Mit einem Mikrofon am Hörplatz gemessene Spitzen oder Einbrüche im Frequenzverlauf werden demnach automatisch korrigiert, so dass die präzise Wiedergabe der Musik oder des Filmtons auch in akustisch ungünstigen Hörräumen erreicht wird.

Das Harman-Kardon-5.1-Heimkinosystem HS 1000 soll ab Oktober 2009 zum Preis von 1.999 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer) im Fachhandel erhältlich sein.