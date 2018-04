"Herr der Ringe" noch vor Blu-ray-Verkaufsstart bei T-Home Entertain

Die "Herr der Ringe"-Trigolie können Kunden von T-Home Entertain bereits ab dem 9. März in High Defintion schauen. Noch vor dem Verkaufsstart der Blu-ray sind die drei Teile in der Onlinevideothek des TV-Angebots der Deutschen Telekom abrufbar.

Freunde von HD-Bildqualität, die nicht Entertain nutzen, müssen sich bis zum 9. April gedulden. Dann kommt die Trilogie von "Herr der Ringe" erstmals auf Blu-ray in den Handel. Rund 10.000 Inhalte stehen derzeit in der Onlinevideothek und dem TV-Archiv von Entertain zur Verfügung. Dazu zählen auch 500 Titel in High-Definition-Qualität.Verfügbar sind etwa Spielfilme wie "Inglorious Basterds" und "Illuminati" oder Serien wie "Desperate Housewives".