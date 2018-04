In die freie Natur mit einer Blitzanlage auszurücken, verursacht in der Regel großen Aufwand. Der nur 5,4 Kilo schwere neue Porty 6 Akku von Hensel soll diesen

In die freie Natur mit einer Blitzanlage auszurücken, verursacht in der Regel großen Aufwand. Der nur 5,4 Kilo schwere neue Porty 6 Akku von Hensel soll diesen reduzieren und beste Leistung bereitstellen. Er liefert Strom für bis zu 450 Blitze bei voller Leistung. Die Nachladezeit benötigt gerade mal 0,03 - 0,95 Sekunden. Der Porty 12 wiegt 5,9 Kilo und liefert Energie für bis zu 230 Blitze bei voller Leistung. Die Ladezeit für beide Modelle soll nur 50 Minuten für 80 Prozent Akku-Kapazität betragen. Beide haben im Handgriff eine Funksteuerung für die Blitzauslösung integriert. Das Einstelllicht kann zeitgesteuert oder permanent geschaltet werden. Ebenfalls neu ist der Lightstick, ein Blitz für schwer zugängliche Stellen. Er besteht aus einer U-Blitzröhre mit Glasschutzglocke und lässt sich mittels 3/8-Zoll Gewinde am Stativ befestigen. Zum Lightstick gibt es als optionales Zubehör einen Zylinder-Reflektor mit einstellbaren Toren. Die Preise gibt Hensel nicht bekannt, doch alle drei Produkte sind ab sofort lieferbar.

www.hensel.de