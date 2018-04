HDTV-Receiver von Dream Multimedia

Dream Multimedia kündigt zwei HDTV-Receiver an. Damit sollen sowohl Profis als auch Einsteiger Fernsehen im HD-Format empfangen können.

Dream Multimedia will seine Produktpalette um zwei HDTV-Receiver erweitern. Die Geräte sollen sowohl für Einsteiger als auch Profis geeignet sein. Weitere Details wie Name, technische Daten und Preis will der Hersteller demnächst bekannt geben.

Dream Multimedia möchte damit die Verbreitung des hochauflösenden Fernsehens vorantreiben und die Fernsehsender dazu animieren, mehr Programme im HD-Format zu senden. Der Hersteller bietet Hard- und Softwarelösungen im Bereich des digitalen Fernsehens an. Außerdem ist Dream Multimedia bekannt für seine Linux basierten Set-Top-Boxen wie zum Beispiel dem DM600 PVR, dem angeblich kleinsten Festplatten-Receiver der Welt.