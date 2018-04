Harry Potter und der Halbblutprinz: Neuer Trailer [Galerie]

Am 16. Juli 2009 kommt mit "Harry Potter und der Halbblutprinz" das sechste Abenteuer des Zauberlehrlings in die deutschen Kinos. Vorab gibt es auf magnus.de den neuesten und bislang aussagekräftigsten Filmtrailer.

© © Harry Potter Publishing Rights © J.K.R. Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © 2008 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Handlungsabriss von "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Mit "Harry Potter und der Halbblutprinz" bringt Warner Bros. Pictures im Sommer den sechsten Teil von insgesamt sieben Büchern der englischen Fantasy-Schriftstellerin J.K. Rowling (wenn nicht doch noch eins dazukommt...?!) in die Kinos. In "Harry Potter und der Halbblutprinz" schließt sich Voldemorts Faust immer enger um die Welt der Muggels und der Zauberer - sogar in Hogwarts ist man nicht mehr so sicher wie früher. Harry vermutet die Gefahr in der Burg selbst, doch Dumbledore konzentriert sich eher darauf, Harry auf die Entscheidungsschlacht vorzubereiten, die nun bald bevorsteht. Gemeinsam suchen sie nach einer Strategie, mit der sich Voldemorts Verteidigungslinien durchbrechen ließen. Zu diesem Zweck engagiert Dumbledore seinen alten Freund und Kollegen, den ahnungslosen Lebenskünstler Professor Horace Slughorn. Denn Dumbledore ist überzeugt, dass Slughorn mit seinen guten Beziehungen über entscheidende Informationen verfügt.

Unterdessen haben die Schüler noch ganz andere Probleme: In den Mauern der Burg spielen die Teenager-Hormone verrückt. Harry fühlt sich immer stärker zu Ginny hingezogen - doch Dean Thomas geht es genauso. Und Lavender Brown hat sich Ron ausgesucht, aber nicht mit Romilda Vanes Schokolade gerechnet! Währenddessen kocht Hermine vor Eifersucht, will aber ihre Gefühle auf keinen Fall zeigen. Nur ein Schüler bleibt inmitten dieser knospenden Romanzen völlig unbeeindruckt. Er will unbedingt Eindruck machen - und sei es mit dunklen Machenschaften. Während alle Welt verliebt ist, bahnt sich eine Tragödie an, die Hogwarts unwiderruflich verändern könnte.

Anzeige

An Schauspielern wirkt wieder die altbekannte Garde mit: Die drei Zauberlehrlinge spielen Daniel Radcliffe als Harry Potter, Rupert Grint als Ron Weasley und Emma Watson als Hermine Granger. Des Weiteren sind wieder mit dabei: Helena Bonham Carter, David Bradley, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Tom Felton, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Natalia Tena, Julie Walters und David Thewlis sowie Evanna Lynch, Matthew Lewis und Bonnie Wright sowie erstmals der Oscar-Preisträger Jim Broadbent (Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia) als Zaubertrank-Experte Professor Horace Slughorn.