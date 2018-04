Schicke Kompakt-Anlage für iPod, CDs, USB und DAB-Radio

Harman Kardon MAS 100/110: Edle Kompakt-Anlagen mit iPod-Dock

Erste Muster waren bereits auf der IFA 2009 in Berlin zu sehen, am Freitag kündigte der HiFi-Spezialist Harman Kardon seine neuen Kompakt-Anlagen MAS 100 und MAS 110 nun offiziell an. Verfügbar werden die Design-Systeme allerdings erst ab Dezember 2009 sein.

© Archiv Harman Kardon HiFi-System MAS 100/110

Die beiden Kompakt-Audio-Systeme MAS 100 und MAS 110 erlauben die Wiedergabe von CDs, MP3- und WMA-Dateien, Musikdateien über die zwei USB-Eingänge sowie dem normalen Radio-Programm über den UKW/RDS-Radio mit 30 Senderspeicherplätzen. Bei Bedarf können über die Analogeingänge beispielsweise auch Schallplattenspieler (MM-System) oder Cassetten-Recorder angeschlossen werden. Über die als Zubehör erhältliche Harman Kardon "The Bridge II" lässt sich zudem ein Apple iPod inklusive der Aufladefunktion steuern. Das MAS 110 besitzt im Gegensatz zum MAS 100 einen DAB-Tuner (beziehungsweise DAB+ für die Schweiz), mit dem die Sender via Digitalradio empfangen werden. Der digitale Verstärker leistet laut Harman Kardon dauerhaft 65 Watt pro Kanal (6 Ohm, 20Hz-20kHz,) und treibt die aus einem 130mm-Baß und einem 25mm-Hochtöner bestehenden 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher an. Die Bedienung der Systeme geschieht durch leichte Fingerspitzen-Berührung der tastempfindlichen Felder an der Frontseite des Steuergeräts. Diese Touch-Control-Technologie soll es ermöglichen, zugunsten einer eleganten Gestaltung auf Schalter und Tasten zu verzichten. Lediglich der kreisförmige Lautstärkeregler ragt aus der Oberfläche hervor. Zusätzlich liegt den beiden Kompakt-Anlagen eine Fernbedienung mit bei. Ab Dezember sollen die Design-Stücke im Fachhandel erhältlich sein. Die MAS 100 soll dann rund 800 Euro kosten, die MA 110 mit DAB-Tuner wird für 900 Euro erhältlich sein. Anzeige

