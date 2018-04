Harman Kardon stellt Heimkino-Soundbar SB 15 vor

Harman Kardon: 2.1 Soundbar mit 3D-Klang für Flachbildfernseher

Mit dem SB 15 stellte Harman Kardon am Mittwoch sein erstes 2.1-kanaliges Soundbar-System vor. Es besteht aus einem unter den Flachbildschirm zu platzierenden Center-Lautsprecher (Soundbar) sowie einem beliebig im Raum positionierbaren aktiven Funk-Subwoofer. Mit Hilfe des in der Soundbar integrierten DSP-Verstärkers (Digitaler Sound-Prozessor) will Harman Kardon mit zwei Lautsprechern eine Surround-Sound-Klangkulisse zaubern.

© Archiv Harman Kardon Heimkino-Soundbar-System SB 15

Der neue SB 15 von Harman Kardon richtet sich deshalb vor allem an solche Kunden, die ihre neuen Flachbild-Fernseher zwar mit einem raumfüllenden 3D-Surround-Klang ausstatten wollen, gleichzeitig aber vor der Installation einer umfangreichen 5.1-Lautsprecheranlage zurückschrecken. Die zwei in ein einziges Gehäuse integrierten Stereo-Lautsprecher sind als Zwei-Wege-Lautsprecher mit Doppel-75mm-Mitteltönern und einem 19mm-Hochtöner ausgelegt. Der dort ebenfalls enthaltene Verstärker mit dem DSP-Surround-Prozessor leistet 2 x 25Watt. Für Musik-Sendungen oder ähnliches lässt sich der Surround-Sound-Modus auch deaktivieren, so dass der Lautsprecher dann als regulärer Stereo-Lautsprecher funktioniert. Den nach unten abstrahlenden 25-cm-Basslautsprecher treibt ein im Bassreflex-Gehäuse integrierter 100-Watt-Verstärker an. Die Signale von der Soundbar erhält der frei im Raum platzierbare Aktiv-Subwoofer per Funk, womit ein Kabelverlegen entfällt. Er soll die von der Soundbar ausgehenden Audio-Signale automatisch erkennen und sich dann sofort aus dem Standby-Modus in Betrieb setzen. Die unverbindliche Preisempfehlung für Harman Kardons Heimkino-Soundbar SB 15 beläuft sich auf 600 Euro. Ab Ende März 2010 soll das 2.1-Soundsystem im Fachhandel erhältlich sein. Anzeige