Klassischer Handwerkskunst und der Verwendung umweltfreundlicher Materialien hat sich das österreichisch-englische Team vom Hardgraft-Shop verschrieben. Die Kompaktkamera-Tasche "New High" verbindet traditionelle Materialien wie 100% reiner Wollfilz und feines italienisches Nappa-Leder mit innovativem Design. Während des Fotografierens wird die Tasche einfach an der Lederschlaufe gehalten, Eine Extra-Kordel verbindet zudem die Kamera sicher mit der Tasche. In die knapp 50 Euro teure Edel-Taschen passen bis zu 10 x 6 x 2,5 cm große Kameras. Hardgraft versendet weltweit, so dass sogar schon asia.cnet.com über die Tasche berichtete. http://shop.hardgraft.com