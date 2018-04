Handy-Nutzer wollen Songs statt Klingeltöne

Ganze Musikstücke fürs Handy sind so beliebt wie nie zuvor: Rund 6 Millionen Songs haben die Deutschen im vergangenen Jahr auf ihre Mobiltelefone geladen. Klingeltöne sind dagegen rückläufig.

Während Lieder in Originallänge immer beliebter werden, entwickelt sich der Markt für herkömmliche Klingeltöne laut dem Lobby-Verband BITKOM rückläufig. Mit 39 Millionen Euro ist er laut einer GfK-Panel-Erhebung zwar noch mehr als vier Mal so groß wie der Markt für ganze Handy-Songs - doch die Umsätze gingen 2008 abermals um ein Viertel zurück. "Lieder in Originallänge lassen sich bei den meisten Handys inzwischen auch als Klingeltöne nutzen", stellt BITKOM-Vizepräsident Achim Berg ernüchternd fest und sieht darin einen Faktor für die Marktverschiebung.

Ganze Musikstücke fürs Handy sind laut dem Branchenverband so beliebt wie nie: Rund sechs Millionen Songs haben die Deutschen im vergangenen Jahr auf ihre Mobiltelefone geladen - und für diese Downloads neun Millionen Euro ausgegeben. "Trotz Wirtschaftskrise sind zwölf Prozent mehr Musikstücke auf Mobiltelefone geladen worden", zeigt sich Berg überrascht. Viele Nutzer würden auf ihren Multimedia-Handys heute ganze Musikbibliotheken speichern. Dank schneller Datenübertragung per UMTS dauere der Download von Songs in Originallänge nur noch Sekunden.