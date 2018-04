Robust, stabil, wassergeschützt, bequem zu tragen und mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, so beschreibt Hama die Taschen der neuen Rexton-Serie . Sie sind

Robust, stabil, wassergeschützt, bequem zu tragen und mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, so beschreibt Hama die Taschen der neuen Rexton-Serie .

Sie sind in sechs Größen zu Preisen zwischen 55 und 100 Euro in den Farbvarianten Schwarz, Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Schwarz/Weiß erhältlich. Das kleinste Modell 110 wiegt 555 g und misst innen 17 x 17 x 10 cm, das größte, die Rexton 200, 34 x 23 x 18 mm bei 1025 g Gewicht. Der gummierte Taschenboden ist abwaschbar, die Reißverschlüsse an Deckel und Vorderfach mit extra Gummieinlagen versehen. Gegen heftige Wolkenbrüche schützt eine extra Regenhaube, die nach dem Regenguss in ein separates Fach und so nicht mit der mit den Geräten in der Tasche in Berührung kommt. Die Stativschlaufen verschwinden bei Nichtgebrauch in den seitlichen Einschubfächern der Rexton-Taschen. Im Tascheninneren sollen Symbolbildchen auf Fächern und Taschen die Übersicht über den Inhalt erleichtern.

www.hama.de