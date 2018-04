Hama bringt HD-Filme über VGA-Schnittstelle auf den Plasma-Fernseher

Der Computer-Zubehörhersteller Hama hat einen VGA-Stereo/HDMI-Konverter entwickelt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte können Nutzer damit Filme vom PC auf hochauflösende TV-Geräte übertragen.

Nutzer müssen dazu das Konverter-Kabel mit dem VGA- und Audio-Ausgang des Rechners und einem HDMI-Gerät verbinden. Die Lösung richtet sich an Kunden, die über einen Rechner verfügen, der noch über keine entsprechende digitale Schnittstelle verfügt. Für die Umwandlung ist laut Hersteller ein eingebauter und ultrakompakter HDMI-Signalwandler für VGA- und Stereo-Audiosignale zuständig. Das Produkt soll entsprechendes Datenmaterial von der Festplatte bzw. BD-Laufwerken in 1.080p-Vollbildqualität wandeln. Unter Windows 7 und Vista soll die Lösung die maximal unterstützte Auflösung der angeschlossenen Geräte automatisch erkennen und einstellen. Kopiergeschützte Blu-ray-Scheiben können in der Regel nicht über analoge Schnittstellen ausgegeben werden. Ob sich der Hama-Wandler dazu eignet, den Kopierschutz HDCP zu umgehen, blieb zunächst offen. Außerhalb Deutschlands lassen sich geschützte Inhalte über spezielle Tools auch über VGA weiterreichen. Das Hama-Kabel ist im Handel für knappe 150 Euro erhätlich.