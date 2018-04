Mit dem Blitzreflektor Vario Pro bringt Hama einen kleinen Helfer für das indirekte Blitzen. Der zusammengeklappt nur 6,5 x 7,5 x 0,5 cm kleine Reflektor kann

Mit dem Blitzreflektor Vario Pro bringt Hama einen kleinen Helfer für das indirekte Blitzen. Der zusammengeklappt nur 6,5 x 7,5 x 0,5 cm kleine Reflektor kann mit einem Klettband auf beinahe allen Blitzmodellen befestigt werden und dort dauerhaft verbleiben, so dass er auch beim Verstauen in Kameratasche oder Fotoweste nicht stört. Ausgeklappt stehen 6,5 x 11,5 cm Reflexionsfläche, die in 45 und 90 Grad abgewinkelt werden können, zur Verfügung. Der Blitzreflektor Vario Pro soll 30 Euro kosten.

www.hama.de