Großes Staraufgebot beim 20. Deutschen Entertainment-Preis

In Anwesenheit von 450 VIPs wurden die Schauspiellegenden Sir Roger Moore und Claudia Cardinale am Dienstagabend im Hotel Bayerischer Hof in München mit dem DIVA Award geehrt. Die beiden Auszeichnungen waren die absoluten Höhepunkte der hochkarätig besetzten, 20. Verleihung des Deutschen Entertainment Preises.

Es war zweifellos wieder ein fulminantes Staraufgebot auf dem Roten Teppich des Bayerischen Hofs in München. Und mitten unter den vielen nationalen und internationalen Stars im Blitzlichtgewitter der zahlreichen Medienvertreter: Sir Roger Moore, der britische Gentleman und UNICEF-Botschafter, der nicht nur als siebenfacher James-Bond-Darsteller Kinogeschichte schrieb, und das Publikum zusammen mit Tony Curtis in der TV-Serie "Die 2" zum Lachen brachte. Moore wurde im Ballsaal des Nobelhotels vom erlesenen DIVA-Publikum mit Ovationen gefeiert und erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Genauso wie auch die italienische Film-Ikone Claudia Cardinale ("Spiel mir das Lied vom Tod", "Achteinhalb"), die gemeinsam mit Moore, der französischen Sängerin Patrica Kaas und der österreichischen Grand Dame Christiane Hörbiger in die DIVA-Hall of Fame einzog. Mit der DIVA ausgezeichnet wurde außerdem der deutsche Schauspieler Hannes Jaennicke, der den Earth Award bekam und für sein Umweltengagement viel Applaus erntete. Die Preisverleihung in der bayerischen Landeshauptstadt wurde wie schon im Vorjahr charmant und gekonnt von DSDS-Jurorin Nina Eichinger moderiert. Viel Applaus gab es auch für die musikalischen Auftritte von Schauspielerin Anna Loos mit ihrer Band Silly, DIVA-Preisträgerin Patrica Kaas, die in einem sexy Outfit performte, und dem belgischen Shootingstar Milow ("Ayo Technology"), der einen DIVA-Jurypreis bekam.

Großes Staraufgebot auf dem Roten Teppich

Außerdem auf der exklusiven Gästeliste im Bayerischen Hof standen Stars aus Film, Musik und Medien wie Klaus Maria Brandauer, Franco Nero, Katja Flint, Iris Berben, Jan Josef Liefers, Xaver Schwarzenberger, Howard Carpendale, Nazan Eckes, Kathrin Müller-Hohenstein, Diana Ampft, Regina Halmich und viele andere. Die DIVA, die in diesem Jahr bereits ihr 20-jähriges Jubiläum feierte, wird Jahr für Jahr in drei Kategorien verliehen. Die DIVA "Hall of Fame" geht an Persönlichkeiten, deren Schaffen in der Musik- oder Filmgeschichte dauerhafte Spuren hinterlassen haben. Die Jurypreise, ausgewählt von prominenten Jurymitgliedern wie Musikexperte Thomas M. Stein, Moderatorin Nina Ruge und TV-Produzent Holm Dressler, würdigen Leistungen des abgelaufenen Jahres. Außerdem werden Publikumspreise für Bestleistungen des vergangenen Jahres in den Bereichen Kino, Video, Web-Movie, TV-Movie und Musik vergeben. Veranstalter der DIVA ist der Münchner Verleger Ulrich Scheele, Chef des Great Moments Verlags.