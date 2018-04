Gratis: Persönliche Startseite im Internet von Ashampoo

Der Software-Anbieter Ashampoo hat seinen Startseiten-Dienst im Internet erneuert. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, können sich Interessierte gratis eine Online-Startseite anlegen.

Der Dienst erlaubt es jedem Anwender, seinen Namen oder einen beliebigen anderen Text in einen Platzhalter einzutippen. Per Mausklick auf "Startseite erstellen" wird daraus eine individualisierte Startseite mit eigener Web-Adresse und einem plakativen Logo, das den eingegebenen Schriftzug mitten auf der Startseite platziert. Diese Ansicht lässt sich als dauerhafte Startseite direkt im Browser verankern. Das bedeutet: Bei jedem Start des Browsers wird sofort diese Startseite geladen. Neben der persönlichen Begrüßung im Netz beim Browser-Start beinhaltet die persönliche Startseite eine integrierte Suchmaschinenabfrage. Der Benutzer tippt einfach einen Suchbegriff in den permanent eingeblendeten Platzhalter und kann schon die Suche starten - wahlweise im ganzen Web, auf deutschen Seiten oder auf Seiten, die aus Deutschland stammen. Das Ergebnis wird direkt auf der Startseite eingeblendet.

Beim Anlegen einer neuen Startseite kann der Anwender aus verschiedenen Hintergrundmotiven wählen. Es stehen zahlreiche Design-Themen wie "Animals", "Cities", "Nature", "Sports" oder "Transportation" zur Verfügung. Nach dem Relaunch kann sich der Nutzer zu allen verfügbaren Bildern großformatige Thumbnails anschauen, was das Auswählen der Hintergrundtapeten sehr erleichtert. Neu ist auch, dass der Nutzer nach einer Online-Registrierung persönliche Einstellungen anlegen und in einem Cookie speichern kann. In den Einstellungen ist es möglich, die Schriftart, die Schriftgröße und die Farbe für den Text an den eigenen Geschmack anzupassen. In den Einstellungen der Startseite lassen sich bis zu sechs persönliche Lieblings-Links mit Namen und URL benennen, die nach dem Speichern mit auf der Startseite angezeigt werden.