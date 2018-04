Gratis: Online-Ligaverwaltung für Fußball-Amateurligen

Die Fußball-Community Spielerkabine.net bietet zum Beginn der neuen Fußball-Saison eine umfangreiche Ligaverwaltung für Amateur-, Jugend- und Hobbyligen an, wie der Internet-Dienstleister am Mittwoch bekanntgab. Mit der Online-Software, die von Spielern, Betreuern und Fans mit Spiel-Informationen gefüttert werden kann, startet das Berliner Internet-Startup als erster Anbieter einen Liga-Manager im Wikipedia-Prinzip.

Die Fußball-Community Spielerkabine.net bietet zum Beginn der neuen Fußball-Saison eine umfangreiche Ligaverwaltung für Amateur-, Jugend- und Hobbyligen an, wie der Internet-Dienstleister am Mittwoch bekanntgab. Mit der Online-Software, die von Spielern, Betreuern und Fans mit Spiel-Informationen gefüttert werden kann, startet das Berliner Internet-Startup als erster Anbieter einen Liga-Manager im Wikipedia-Prinzip. Die neu geschaffene Liga-Verwaltung soll Amateurfußballer in die Lage versetzen, diese Inhalte für ihre Liga als gemeinsames Projekt selbst zu erstellen. Ähnlich wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia stellt Spielerkabine.net die Plattform für die Eingabe von Spieldaten bereit, die durch die Beteiligten vor Ort mit Inhalten gefüllt werden soll.

Je mehr Mannschaften einer Liga Angaben zu ihren Spielen machen, desto detailliertere Informationen können über Kopfballungeheuer, Zuschauermagneten oder den Liga-Torschützenkönig ermittelt werden. Die Betreiber des Fußballer-Netzwerks sehen die Erweiterung ihres Angebots als wichtigen Schritt in Richtung einer umfassenden Sportberichterstattung auch in den unteren Klassen. Unter Spielerkabine.net werden alle neuen Funktionen ausführlich erläutert und mit Screenshots veranschaulicht. Von dort aus sollen sich Anwender direkt zur eigenen Liga klicken und selbst die Berichterstattung in die Hand nehmen können.

Liga-Manager nach dem Wikipedia-Prinzip