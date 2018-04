Kostenloses Foto-Programm von Magix

Gratis: Magix Foto Manager 9 - Gesichtserkennung und Flickr-Modus

Der Softwarehersteller Magix hat seinen Gratis-"Foto Manager" in Version 9 vorgestellt. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, beherrscht das Programm nun Gesichtserkennung, den Import von Rohdaten (RAW) und direkts Hochladen von Bildern an die Foto-Community Flickr.

© Archiv Magix Foto Manager 9 für Windows 7

Die integrierte Gesichtserkennung FaceID identifiziert automatisch bis zu fünf Gesichter und ordnet diesen Namen zu. Ebenso ist die Suche nach ähnlichen Motiven und Dubletten möglich. Sollte sich unter den so wiedergefundenen Aufnahmen eine nicht gelungene verstecken, kann sofort nachgebessert werden. Dazu stehen unter anderem Rote-Augen-Korrektur sowie automatische Nachbelichtung und Farbkorrektur zur Verfügung. Bearbeitete Bilder können Anwender in einer ansprechenden Multimediashow mit Musik und Übergangseffekten präsentieren. Damit sich auch die Nachwelt an den schönen Erinnerungen erfreuen kann, unterstützt Magix Foto Manager 9 den Anwender auch bei der Archivierung auf Festplatten oder beim Brennen auf CD sowie DVD. Die Software ist laut Hersteller Windows7-kompatibel. Ein Klick auf den Download-Knopf führt zum Programm auf Magix. Anzeige