Gratis-Downloads via BD-Live: Kaminfeuer für die Festtage

Pünktlich zu den Festtagen gibt's für alle Besitzer von Blu-ray Discs mit DynamicHD-Inhalten über die BD-Live-Funktion diverese Kaminfeuer-Varianten gratis zum Herunterladen.

Eine kleines, aber feines Weihnachtsgeschenk für die Blu-ray-Gemeinde hat die Softwareschmiede Imagion bereitgestellt: Das Authoringstudio schaltet ab dem heutigen Montag, den 21. Dezember, auf sämtlichen Blu-rays mit dynamicHD-Inhalten verschiedene Kaminfeuer zum Download via BD-Live-Funktion frei. "Nach einem überaus erfolgreichen BD-Live-Jahr wollen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden bei allen Usern unserer Technologie bedanken." so Andreas Thran, Vorstand Imagion. "Mit der Aktion wollen wir auch zeigen, wie einfach Videoinhalte zum Streaming und Download über BD-Live verfügbar gemacht werden können." Nach den kalten Tagen, in denen etwas knisternde Wärme und Gemütlichkeit in die Wohnzimmer geliefert wird, kündigt Imagion für das Frühjahr bereits einige der beliebten Aquarien für BD-Live an.

Viele Blu-rays können Kaminfeuer

Die Kaminfeuer-Downloads sind eine gemeinsamen Aktion von Imagion mit den Filmanbietern Universum Film, Kinowelt, Tobis, Senator, Eurovideo und Capelight. Auf welchen deutschen Blu-rays die Kaminfeuer verfügbar sind sehen Sie auf dieser Website.