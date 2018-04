Google Picasa

Die Zeit der Beta-Phasa ist vorbei. Ab sofort können Fotofreunde die offizielle Version 3 von Googles Bildbearbeitungs- und verwaltungsprogramm Picasa kostenlos nutzen.

Mit der neuen Version können Nutzer ihre Bilder via Klick auf den Bilderdienst Picasa Web Albums hochladen. Eine Rechteverwaltung verhindert, dass unerwünschte Personen Einblick in das private Fotoalbum erhalten. Neben zahlreichen anderen Verbesserungen können Nutzer nun mit der neuen Version animierte Diashows bauen. Beispielsweise eine Kamerafahrt über Fotos simulieren und Details vergrößern. Auch Collagen sollen sich mit Picasa 3 im Handumdrehen zusammensetzen lassen.

Picasa will auch die komplette Fotoverwaltung für seine Nutzer übernehmen. Alle Bilder, die sich auf einer Festplatte befinden, sollen so automatisch nach Ordner und Datum sortiert und auffindbar sein. Über eine Importfunktion können Digitalfotografen per Knopfdruck ihre Bilder von der Kamera in die Verwaltungsstruktur von Picasa einlesen. Fotos können Tags und Bewertungssternchen zugewiesen werden.

Benötigt ein Foto Nachbearbeitung stellt Picasa dem Nutzer Grundfunktionen zur Bildverbesserung bereit. Über eine Vorauswahl an automatischen Verbesserungsvorschlägen soll der Nutzer seine Bilder im Handumdrehen digital verbessern können.