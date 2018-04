GMX bietet nicht nur seinen bekannten E-Mail-Service an, sondern stellt den Nutzern auch sein MediaCenter als externen Speicher unter anderem für ihre

GMX bietet nicht nur seinen bekannten E-Mail-Service an, sondern stellt den Nutzern auch sein MediaCenter als externen Speicher unter anderem für ihre digitalen Fotos zur Verfügung. Mit dem GMX Upload-Manager können Fotos sogar direkt von der Kamera ohne Umweg über Festplatte zu GMX hochgeladen werden. Im Fotoalbum können passende Ordner angelegt werden, z.B. "Karneval 2009" oder "colorfoto-creativ", um die Fotos entsprechend zu ordnen. Für die einzelnen Ordner können anschließend ganz individuelle Freigaben für Freunde oder Bekannte zeitlich unbegrenzt oder befristet auf 10 oder 30 Tage erteilt werden. Der Empfänger erhält eine solche Freigabe per E-Mail und kann sich dann die Fotos anschauen oder auch downloaden. Auch eine Einladung zur Diashow, die dem Empfänger alle Fotos eines Ordners in effektvollem Ablauf zeigt, kann gemailt werden. Mit einem kostenlosen FreeMail-Account gibt es 1 GB Speicherplatz, mit ProMail u.a. 5GB für 3 Euro und im TopMail-Paket 10 GB für 5 Euro. Empfehlenswert für Reisen ist es auch, vorher persönliche Dokumente wie Pass oder Kreditkarten zu scannen und ins Mediacenter hochzuladen. Dann stehen sie zur Not unterwegs zumindest in Kopie zur Verfügung.

www.gmx.de