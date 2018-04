Die Nobelmarke Gitzo bietet nun 100 Euro Tauschprämie an und will damit den Absatz von sieben verschiedene Carbon-Stativen ankurbeln. Wer bis zum 31.01.2010

Die Nobelmarke Gitzo bietet nun 100 Euro Tauschprämie an und will damit den Absatz von sieben verschiedene Carbon-Stativen ankurbeln. Wer bis zum 31.01.2010 sein altes Stativ, egal welche Marke, zurückgibt, bekommt beim Kauf dieser Modelle 100 Euro zurückerstattet. Allerdings muss das Altmodell mindestens 3 Jahre alt sein und der Kaufpreis über 50 Euro liegen. In der Aktion bietet Gitzo folgende Stative: Klassische Carbon-Stative GT1541 Mountaineer Serie 1 GT2541 Mountaineer Serie 2 GT3541L Mountaineer Serie 3 Spezialstative: GT1550T Traveler (Kompaktes Reisestativ) GT1541T Traveler (Kompaktes Reisestativ) GT2531EX Explorer (Optimal für Makrofotografie) GT3541LS Systematic (Modulares Profi-Stativ) Die Cash-Back-Aktion läuft bei allen Gitzo 5-Sterne Händlern. Dort erhält man ein Teilnahmeformular und wird bei der Rücksendung des alten Stativs unterstützt. www.bogenimaging.de/cashback