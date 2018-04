Die zwei neuen Dreibeinstative Gitzo GK1380VQR (Serie 1) und Gitzo GK2380VQR (Serie 2) sollen mit Ihrem Retro-Design aus den 70ern Emotionen wecken. Gitzo

Die zwei neuen Dreibeinstative Gitzo GK1380VQR (Serie 1) und Gitzo GK2380VQR (Serie 2) sollen mit Ihrem Retro-Design aus den 70ern Emotionen wecken. Gitzo knüpft dabei optisch an die eigenen Modelle dieser Zeit an, verspricht aber aktuelle Technik. Die kompakten 4-Segment-Stative sind aus 1,2 mm starkem Aluminiumrohr gefertigt. Die Aluminium-Knöpfe und Designelemente sind originalgetreue Nachbildungen. Dennoch setzen die beiden neuen auf das neue "G-Look"-Schließsystem der Beine, die Verdrehsicherung ALR und das Bodenhöhen-Set. Das Gitzo GK1380VQR (Serie 1) kommt mit einem Kopf für die schnelle und einfache Vertikal- und Horizontalschwenkung, beim Gitzo GK2380VQR (Serie 2) ermöglichen zwei Knöpfe das separate Schwenken in der Horizontalen und Vertikalen. Beide Sets liefert Gitzo mit einer Vintage-Schutztasche, die an Golf- und Sporttaschen der 60er und 70er Jahre erinnern soll. Das Gitzo GK1380VQR eignet sich für digitale Kompakt- und DSLR-Kameras mit Objektiven von 135 mm bis 200 mm und kostet im Set komplett mit der Schutztasche 770 Euro. Mit dem Set Gitzo GK2380VQR und Vintage-Schutztasche für 890 Euro zielt der Hersteller auf Nutzer von leichten Camcordern, Ferngläsern und DSLR-Kameras mit Objektiven von 200 mm bis 300 mm. www.gitzo.de