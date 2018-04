Getty Images wird seine beiden großen Stipendienprogramme, die Getty Images Grants for Editorial Photography und die Getty Images Grants for Good, auch im Jahr

Getty Images wird seine beiden großen Stipendienprogramme, die Getty Images Grants for Editorial Photography und die Getty Images Grants for Good, auch im Jahr 2010 weiterführen. Getty Images vergibt 2010 fünf Stipendien für professionelle Fotojournalisten in Höhe von jeweils 20.000 US-Dollar sowie vier Stipendien für Fotografie-Studenten von jeweils 5.000 US-Dollar. Statt der Vergabe in zwei separaten, über das Jahr verteilten Runden, werden alle Stipendiaten künftig im September auf der Fachmesse Visa Pour l'Image, dem internationalen Festival für Fotojournalismus im französischen Perpignan, bekannt gegeben. Bewerbungsschluss für die nächsten Editorial-Stipendien ist der 1. Mai 2010. http://www.gettyimages.com/grants