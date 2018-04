Genius Navigator 335 Leather: Luxus-Maus im Leder-Outfit

Der Peripherieexperte Genius hat am Montag eine luxuriöse Notebook-Maus mit Leder-Bezug vorgestellt. Die kabelgebundene Maus soll mit Leder- und Chrom-Applikationen ein natürliches und entspanntes Griffgefühl bieten.

Gerade bei längerer Nutzung soll laut Hersteller die natürliche Beschaffenheit der Lederoberfläche für mehr Komfort sorgen. Der Edel-Nager eignet sich dank der hohen Auflösung von 1.600 dpi auch für Gamer. Per Tastendruck lässt sich die Auflösung und damit die Empfindlichkeit direkt an der Maus einstellen. Die Lasertechnik soll den Betrieb auch auf ungewöhnlichen Oberflächen wie Glas oder Hochglanzunterlagen ermöglichen.Die Oberschale der Maus ist symmetrisch geformt, somit profitieren nicht nur die Rechtshänder von der Ledermaus, sondern auch Linkshänder. Unterhalb des Mausrades befindet sich eine frei-programmierbare Sondertaste in Griffweite des Zeigefingers. Kompatibel ist das Eingabegerät mit den Betriebsystemen Windows 2000/XP/Vista sowie Mac OS X und höher. Genius will die Navigator 335 Ledermaus ab Ende Mai in den Handel bringen. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 29,99 Euro.