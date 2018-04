Garmin und CarComp: Nüvi-Navi im Rückspiegel

Garmin, bekannt durch die nüvi-Navigationsgeräte und die CarComp GmbH sind eine Kooperation eingegangen. Inhalt der Zusammenarbeit ist eine integrierte Rückspiegellösung mit einem Garmin-Navigationsgerät aus der nüvi-Reihe.

Der Spiegellotse bietet eine neuartige Navigations- und Freisprecheinrichtung für den Automotive-Bereich. Das Garmin nüvi ist separat in den linken Teil des CCMirrorNAVI eingebaut, so dass die Navigations- und Freisprechfunktionen auf Augenhöhe zu nutzen sind. Die neue Rückspiegellösung ist für alle geeignet, für die eine Befestigung des Navigationsgerätes an der Windschutzscheibe nicht optimal ist. Das CCMirrorNAVI ist mit einer Diebstahlsicherung versehen, da das mobile Navigationsgerät versicherungstechnisch wie ein Festeinbau behandelt wird.

Das CCMirrorNAVI verfügt über einen 3,5 Zoll-Touch-Screen und ist wahlweise mit Kartenmaterial der DACH-Region oder von Europa erhältlich. Weiterhin besitzt das Navigationsgerät TMC, einen Diebstahlschutz für Gerät und SD-Karte. Dank optionaler separater Bluetooth-Anlage kann der Spiegel auch als Freisprechanlage genutzt werden.

Der Spiegel-Einbausatz wird ab Ende April im Fach- und Autohandel zu einem unverbindlichen Preis ab € 299 erhältlich sein und beinhaltet neben der kompletten Rückspiegel-Lösung mit integriertem Garmin-Navigationssystem auch den kompletten Einbausatz.