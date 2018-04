Sony hat am Freitag einen neuen "Singstar"-Ableger für die PS2 und PS3 angekündigt. In "Singstar Made in Germany" widmet der Unterhaltungselektronik-Gigant einigen der bekanntesten deutschen Hits eine eigene Compilation.

Insgesamt dreißig Songs warten darauf, von hoffnungsvollen Sangestalenten inbrünstig wiedergegeben zu werden. Im Gegensatz zu manch früherer SingStar-Folge sind auch in der PS2-Version alle Lieder enthalten. Dafür dürfen sich PS3-Besitzer über zusätzliche Möglichkeiten wie das Zusammenstellen eigener Songlisten oder die Sprachsteuerung per kabellosem Mikrofon freuen. "Made in Germany" ist allerdings nicht die erste der inzwischen über 30 SingStar-Folgen mit rein deutschen Liedern: Bereits 2006 und 2007 erschienen zwei "Deutsch Rock-Pop" benannte Zusammenstellungen einheimischer Songs.

Folgende Lieder sind im Einzelnen enthalten: 2raumwohnung: Wir Werden Sehen Karat: Über Sieben Brücken Musst Du Gehn Bananafishbones & Franka Potente Easy Day Killerpilze Liebmichhassmich BEN*JAMMIN Spring Lucilectric Mädchen Boney M. Ma Baker Max Herre mit Joy Denalane 1ste Liebe Cassandra Steen: Darum Leben Wir Melanie Thornton: Love How You Love Me Culcha Candela: Ey DJ Milli Vanilli: Girl You Know It's True Die Doofen: Mief! (Nimm Mich Jetzt, Auch Wenn Ich Stinke) Nena, Olli &Remmler: Ich Kann Nix Dafür Die Fantastischen Vier: Die Da!?! PUR: Lena Die Prinzen: Millionär Rosenstolz: Wie Weit Ist Vorbei Die Toten Hosen: Alles Was War Sandra: Maria Magdalena Eisblume: Eisblumen Sarah Connor: From Sarah With Love Extrabreit: Flieger, Grüß Mir Die Sonne Scorpions: Send Me An Angel Fury In The Slaughterhouse: When I'm Dead And Gone Selig: Schau Schau Guano Apes: You Can't Stop Me Tomte: Ich Sang Die Ganze Zeit Von Dir H-Blockx: Countdown To Insanity Wolfgang Petry Bronze, Silber Und Gold (Live)

"Singstar Made in Germany" ist ab sofort erhältlich und kostet in beiden Versionen rund 30 Euro. Ein Pärchen kabelloser Mikrofone schlägt mit etwa 50 Euro zu Buche.