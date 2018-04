Der bundesweite Kinostart von "Der Kautions-Cop" findet zwar erst am 1. April 2010 statt, doch im Berliner CinemaxX durften sich am Montag Abend speziell geladene Gäste bereits bei der Premieren-Vorführung der neuen Hollywood-Komödie amüsieren. Neben den beiden Hauptdarstellern Jennifer Aniston ("Trennung mit Hindernissen", "Er steht einfach nicht auf Dich") und Gerard Butler ("300", "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens", "Die nackte Wahrheit") präsentierte sich noch der Regisseur Andy Tennant ("Hitch - Der Date Doktor", "Sweet Home Alabama") den Gästen und Fans. magnus.de zeigt Bilder von der Premiere.

Unter den zahlreichen mehr oder weniger prominenten Premieren-Besuchern befanden sich unter anderem auch Manuel Cortez, Paula Kalenberg, Oliver Kalkofe, Dieter Landuris, Lisa Martinek, Minh-Khai Phan-Thi, Hubertus Regout, Gabrielle Scharnitzky, Esther Seibt, Stephanie Stumph, Celia Tremper, Kostja Ullmann, Nadine Warmuth, Sinta Weisz, Tobey Wilson, Anastasia Zampounidis und Joana Zimmer.

Kurzer Handlungsabriss zu "Der Kautions-Cop"

Der zuletzt etwas glücklose Kautions-Cop Milo Boyd (Gerard Butler) hat soeben seinen persönlichen Traumjob ergattert: Er soll seine Ex (Jennifer Aniston) ins Gefängnis bringen! Denn seine geschiedene Frau, die Reporterin Nicole Hurley, ist nicht rechtzeitig vor Gericht erschienen. Zunächst glaubt Milo, dass dieser Auftrag leicht verdientes Geld für ihn bedeutet, doch als Nicole ihm abermals entwischt, merkt er, dass es offenbar nichts gibt, das in ihrer Beziehung jemals glattläuft. Nicole will ihren Ex mit allen Mitteln abschütteln, denn sie recherchiert gerade in einem Mordfall und verfolgt selbst die Spur eines Tatverdächtigen. Das zerstrittene Paar versucht fortan, sich gegenseitig nach allen Regeln der Kunst auszutricksen - bis die beiden plötzlich um ihr eigenes Leben rennen müssen. Milo und Nicole glaubten, ihr Versprechen, sich immer zu lieben, zu ehren und einander zu gehorchen, bis dass der Tod sie scheidet, war bereits schwer einzuhalten - doch wie sich jetzt herausstellt, ist es noch weit schwieriger für die zwei, am Leben zu bleiben...

