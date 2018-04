Ein neuer Online-Fotoservice geht an den Start und verspricht günstige Bilder und Qualität. Unter der Webadresse www.gagamoto.de bietet der Service Bilder,

Ein neuer Online-Fotoservice geht an den Start und verspricht günstige Bilder und Qualität. Unter der Webadresse www.gagamoto.de bietet der Service Bilder, Kalender, Grußkarten und Fotogeschenke jeder Couleur. Gagamoto möchte "Einfach, schnell und günstig" sein und bietet Fotos ab 7 Cent. Spannend könnte der Service für Online-Galeriebetreiber und auch professionelle Fotografen sein, denn das Unternehmen aus Jena bietet eine Schnittstelle, mit der sich Bilder vom eigenen Server liegen an den Ausbelichter via HTML übermitteln lassen. Als Eröffnungsangebot erhalten alle Neukunden von GAGAMOTO 40 Fotos im beliebten 10x15 Format gratis. Die Versandkosten muss man allerdings bezahlen.

