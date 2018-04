[Gadget] Kamera-Sonnenbrille mit MP3-Player & 4GB Speicher

Freunde heimlicher Filmaufnahmen sind um einen Schatz reicher: Der Elektrohändler Pearl bietet eine Kamera an, die sich als Sonnenbrille tarnt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist das Gadget aber für sportliche Zeitgenossen gedacht, die beispielsweise auf der Skipiste temporeiche Abfahrten als Videofilm aufnehmen wollen.

Die dunkel getönten Gläser sollen den Träger der Brille vor schädlichem UV-Licht schützen. Günstiger Nebeneffekt für Peeping-Toms: Das Gesicht bleibt unerkannt. Damit es auf der Video-Pirsch nicht langweilig ist, haben die Brillenhersteller auch noch gleich einen MP3-Player in die Brille integriert - für musische Untermalung während des filmens oder dem Zeitvertreib mit Musik. Zwei mitgelieferte Ohrhörer können Anwender einfach an den Audio-Anschluss im Brillenbügel einstöpseln. Die Wiedergabe können angehende Dokumentarfilmer komfortabel über die Tasten am linken Ohrbügel der Brille steuern. Tipp der Redaktion für Spione: Einfach so tun, als ob man sich am Ohr kratzen würde.

Unauffälige Steuerung über den Brillenbügel

Die Kameralinse selbst ist "fast unsichtbar" im Steg der Brille eingearbeitet. Technisch ist ein 1,3 Megapixel-Sensor für Bilder und Videos zuständig. Auch die Cam wird bequem über Tasten am Bügel gesteuert (siehe hierzu auch Spionage-Tipp einen Absatz höher). Schnappschuesse leistet die Brille in einer Auflösung von 1280 x 960 Pixel. "Action-Videos" in VGA-Aufloesung (640x480 Pixel). Sollte der 4 GB grosse interne Speicher nicht genügen, gibt es noch einen Steckplatz für eine MicroSD-Speicherkarte bis 8 GB.

Der Akku soll für bis zu vier Stunden nonstop filmen reichen. Filmer können ihr Material zuhause via USB-Kabel auf den PC übertragen. Das Gerät kostet knapp 80 Euro und steht im Online-Shop von Pearl zum Kauf bereit.