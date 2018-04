Fußball-Videothek auf Sony-Fernsehern - Kooperation mit dem DFB

Die schönsten Tore der WM-Qualifikation, ausführliche Interviews und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen - all das ermöglichen Sony und der DFB künftig Käufern von BRAVIA-Fernsehern.

Sony Deutschland ist ab sofort "Offizieller Premium-Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und seiner A-Nationalmannschaft". Das gaben Sony Deutschland und der DFB gestern in Stuttgart bekannt. Unter anderem wird Sony die Nationalspieler für Produkt-Kampagnen einsetzen - unter anderem für die neue BRAVIA LCD-Fernseher Kampagne. Und letztere stehen auch im Mittelpunkt der nächsten Produktwelle der Japaner. Sony hat die Möglichkeit aktuelle Videos und zahlreiche archivierte Länderspiele der deutschen A-Nationalmannschaft exklusiv zu nutzen. "Über unsere Online-Plattform BRAVIA Internet Video, auf die alle neuen Blu-ray Player und Heimkino-Systeme von Sony sowie nahezu alle BRAVIA LCD-Fernseher der neusten Generation zugreifen, werden Fußballfans zukünftig exklusiven Content in Form von Videos ,ihrer' Nationalmannschaft sehen können", erklärt Martin Winkler, Commercial Director Consumer Business bei Sony Deutschland. Zahlreiche Spiele-Highlights der A-Nationalmannschaft werden im Online-Archiv per Knopfdruck auf dem Sony BRAVIA TV angeboten. Während der FIFA Weltmeisterschaft im Sommer 2010 können Fußballfans zudem alle DFB-Pressekonferenzen in voller Länge genießen. Regelmäßig wird das Angebot um neue Videos erweitert.

Exklusiv-Film für BRAVIA-Käufer

Highlight der Kooperation zwischen Sony Deutschland und dem DFB: Der vom DFB bislang nie in der Öffentlichkeit gezeigte Film "Nationalmannschaft ImTeam" über die Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz wird exklusiv drei Monate lang ausschließlich für Sony Kunden zugänglich sein - ebenfalls via BRAVIA Internet Video Service. Die neue Generation an BRAVIA-Fernsehern kommt bereits im Frühjahr auf den Markt.