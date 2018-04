Funk-Subwoofer von KEF räumt mit Kabelsalat im Wohnzimmer auf

Der Audio-Spezialist KEF hat am Freitag einen neuen Subwoofer vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte erhält der Lautsprecher seine Audio-Signale über Funk, und macht somit Schluss mit Kabelproblemen.

Traditionalisten können weiterhin Cinch-Kabel an den Subwoofer HTB2SE anlegen. Das Musiksignal bekommt der Subwoofer vom Wireless-Sender, der es vom Vorverstärkerausgang des AV-Receivers erhält. Der Subwoofer muss nur noch mit Strom versorgt werden. Dank der modernsten Übertragungstechnologie wird immer ein freier Kanal benutzt, so sollen laut KEF Störungen mit anderen Geräten wie z.B. WLAN-Routern komplett ausgeschlossen werden. Der Subwoofer verfügt über einen dreistufigen Bass-Boost und bringt knappe 12 Kilo auf die Waage. Der maximale Schalldruck beträgt 110 Dezibel, so dass auch die Nachbarn noch am Klang teilhaben können. Für knappe 1.000 Euro findet das Gerät auch Platz unter dem Weihnachtsbaum.