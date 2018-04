Speichert Ihre alte Videokamera immer noch auf Band? Dann wird es Zeit für eine Neuanschaffung!! Der Foto- und Videoversandhandel Foto-Koch bietet derzeit einen Full-HD-Camcorder für 179 Euro an.

Speichert Ihre alte Videokamera immer noch auf Band? Dann wird es Zeit für eine Neuanschaffung!! Der Foto- und Videoversandhandel Foto-Koch bietet derzeit einen "quasi" Full-HD-Camcorder für 179 Euro an.

Mit dem DVC 5.2 FHD von Praktica nehmen Sie Videos in 1080p-HD-Qualität auf. Bei einer Auflösung von 1440 x 1080 Bildpunkten verarbeitet der 5-Megapixel-CMOS-Sensor 30 Bilder in der Sekunde. Hilfe bei den technischen Begriffen finden Sie in unserem [int:article,87522]HDTV-Technik-Lexikon[/int]. Die Kamera besitzt optischen 5-fach- und digitalen 4-fach-Zoom. Laut Hersteller sind Nahaufnahmen von Objekten ab einer Naheinstellgrenze ab 1 Zentimeter möglich.

Anzeige

Videos speichern Sie entweder auf einer SD- oder SDHC-Speicherkarten. Ob das Gerät auch mit Speicherkarten jenseits der 4-GByte-Größe zu Recht kommt, verrät der Hersteller nicht. Fotos nimmt der Praktica-Camcorder mit einer maximalen Auflösung von 8 Megapixeln bei 3200 mal 2400 Bildpunkten auf. Aufnahmen im Dunkeln erhellt ein integriertes Blitzlicht.

Die Aufnahme kontrollieren Sie auf einem schwenkbaren 3-Zoll-TFT-Display das eine Bildschirmdiagonale von 7,62 cm aufweist. Die Auflösung beträgt 960 mal 240 Pixel. Per Programmautomatik erfolgt die Belichtungsmessung. Sollte eine Aufnahmesituation mal zu dunkel sein, dann können Sie die integrierte LED-Leuchte zuschalten.

Im Lieferumfang befinden sich ein Lithium-Ionen-Akku samt Ladegeräte, USB-, TV- und HDMI-Kabel sowie eine Tasche. Zugreifen lohnt sich für alle, die den günstigen Einstieg in die HD-Videoaufzeichnung suchen. Wer auf erstklassige Bildqualität aus ist, sollte sich einen Camcorder zulegen, der die native Full-HD-Auflösung von 1920 mal 1080 Bildpunkten darstellen kann. Bei der Recherche in unserem Preisvergleich stoßen wir zum Beispiel auf den Panansonic HDC-SD9 für 443 Euro, den wir letzten Sommer im [int:article,64556]Einzeltest[/int] vorgestellt hatten.