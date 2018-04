Fujifilm stellt Digitalkamera HS10 mit 30-fachem Analogzoom vor

Weltrekord: Der japanische Kamerahersteller Fujifilm hat am Dienstag eine Digitalkamera mit 30-fachem Zoomobjektiv vorgstellt.

Die HS10 gehört zur Kategorie der sogenannten "Bridge"-Kameras - ein Mittelding aus herkömmlicher Digitalkamera-Technik sowie Gehäuse, Ausstattung und Bedienung einer digitalen Spiegelreflex. Dabei richtet sich Fuji speziell an all diejenigen Fotografen, die eine größtmögliche Flexibilität brauchen, aber nicht diverse Wechselobjektive mitschleppen wollen. Das Objektiv der HS10 mit seinem manuellen Zoomring deckt den Brennweitenbereich von 24-720 mm ab und somit echten Weitwinkel als auch den extremen Telebereich. Der Sensor löst mit macimal 10,3 Megapixel auf und soll eine exzellente Bildqualität liefern - dank sehr hoher Empfindlichkeit auch in Innenräumen oder bei wenig Licht.

Per hochauflösendem und schwenkbarem 3-Zoll-Display lassen sich auch die passenden Objektive locker einfacngen. Alternativ steht ein elektronischer Sucher zur Verfügung. Eine doppelte Bildstabilisierung soll vor Verwacklern schützen. Wer seine Fotokamera gerne auch mal für Videos benutzen will, dürfte die HS10 ebenfalls attraktiv finden. Sie beherrscht echte FullHD-Aufnahmen (1.920x1.080 Pixel) mitsamt Stereoton. Daneben bietet sie eine Serienbildfunktion (10 Bilder/Sekunde) bei voller Auflösung sowie einen "Panoramamodus", die bei Schwenks für schöne Rundumbilder sorgen soll.

Die "Fujifilm HS10" ist ab April 2010 zu einem Preis von rund 430 Euro lieferbar.