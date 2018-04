Mit dem schwierigen Marktumfeld begründet Fujilm die Umstrukturierung seines Geschäftsbereichs Imaging. Die bisher separaten Unternehmensbereiche

Mit dem schwierigen Marktumfeld begründet Fujilm die Umstrukturierung seines Geschäftsbereichs Imaging. Die bisher separaten Unternehmensbereiche Photofinishing und Photo Imaging werden am Standort Willich konzentriert. Vom zweiten Quartal 2009 an werden von dort aus die Hauptverwaltung der Gruppe Fujicolor Central Europe Photofinishing und der Bereich Photo Imaging den deutschen Markt betreuen. Das Labor in Grünwald bei München soll aufgelöst werden, die Photo Imaging Products Division zieht von Düsseldorf nach Willich.

www.fujifilm.de