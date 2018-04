Fujifilm bringt nach der Finepix F200EXR zwei weitere Kameras mit Super CCD-EXR-Sensor: die S200EXR und die F70EXR, beide mit Megazoom. In der Finepix F200EXR

Fujifilm bringt nach der Finepix F200EXR zwei weitere Kameras mit Super-CCD-EXR-Sensor: die S200EXR und die F70EXR, beide mit Megazoom. Bei der Finepix F200EXR erreichte der Super CCD EXR im ColorFoto-Test gute Ergebnisse in Sachen Farbwiedergabe, Dynamik und Rauschverhalten. Wie bei der F200EXR kann der Nutzer auch bei den beiden Neulingen die Priorität auf Auflösung, Dynamik oder Lichtempfindlichkeit setzen. Im EXR-Auto-Modus wählt die Kamera selbst die optimale Einstellung. Die S200EXR bietet ein Objektiv mit 14,3-fach-Zoom (2,8-5,3/30,5-436 mm) und 12-Megapixel-Auflösung, die F70EXR ein 10-fach-Zoom (3,3-5,6/27-270 mm) und 10 Megapixel. Neu ist ein "Pro Focus Modus" mit zwei oder drei Serienbildern hintereinander, die zu einem Bild kombiniert werden, um Vorder- und Hintergrund in der Schärfentiefe zu differenzieren - wie man es von SLR-Kameras kennt. Im "Pro Low-Light Modus" macht die Kamera in schneller Folge vier Fotos mit hoher Lichtempfindlichkeit, um diese dann zu einem einzigen, laut Fuji "extrem rauscharmen" Bild zusammenzufügen.

Der neue "Super Intelligente Blitz" soll bei Blitzaufnahmen für gleichmäßige Ausleuchtung von vorne bis hinten sorgen. Die Gesichtserkennung 3.0 identifiziert auch in beliebiger Richtung geneigte Gesichter. Die S200EXR hat zudem eine Belichtungsreihenautomatik für unterschiedliche Dynamik- oder Filmsimulationen. Sie soll ab September für 500 Euro, die F70EXR für 280 Euro auf den Markt kommen.

