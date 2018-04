Auf dem Titel der Internetseite von Franke & Heidecke prangt noch stolz die Erinnerung an "80 Jahre Rolleiflex". Doch im Traditionswerk in Braunschweig ist

Auf dem Titel der Internetseite von Franke & Heidecke prangt noch stolz die Erinnerung an "80 Jahre Rolleiflex". Doch im Traditionswerk in Braunschweig ist wohl niemand mehr nach Feiern zumute.

Wie die "Spürsinn-Gruppe - Fachhandel für analoge Fotografie" in ihrem Blog meldet, erfuhr man von F&H-Mitarbeitern, dass die restlichen 131 Mitarbeiter des in der Insolvenz befindlichen Unternehmens die Kündigung für Ende Juni erhalten haben und ab 1. Juli 2009 Franke & Heidecke GmbH nur als insolvente Hülle übrig bleibt. Das wurde dem Vernehmen nach in einer Betriebsversammlung am 23. Juni bekannt gegeben.

Wie ColorFoto auf Nachfrage in Braunschweig erfuhr, wird der Betrieb ab 1. Juli quasi auf "Sparflamme" weitergeführt, etwa um den Service und die Erfüllung noch ausstehender Aufträge sicher zu stellen. www.franke-heidecke.net www.spuer-sinn.net/blog1/?p=1141#more-1141