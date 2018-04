Der Wettbewerb wendet sich an junge Profis und ambitionierte Amateur-Fotografen. Die Bilder sollen darstellen, was Heimat für jeden der 1,7 Millionen Einwohner im Großraum Hamburg bedeuten kann. In der hochkarätigen Fachjury sind u. a. Prof. Hubertus Gaßner, Direktor der Kunsthalle Hamburg, sowie Juana Bienenfeld, Fotoreferentin der Behörde für Kultur, Sport und Medien Hamburg, vertreten.

"Hinz & Kunzt", das Hamburger Obdachlosen-Straßenmagazin und Budnikowski rufen gemeinsam zu einem Fotowettbewerb im Rahmen des Budni-Forums Kunst & Kultur auf. Das Thema: "Heimat in Hamburg".

Einsendeschluss ist Montag, 31. August 2009. Der Hauptpreisträger erhält ein Preisgeld von 1.000 Euro. Eine Ausstellung der besten Arbeiten des Fotowettbewerbs Heimat in Hamburg findet vom 9. bis 14. November 2009 im AEZ (Alstertal-Einkaufs-Zentrum) Hamburg statt. Das Anmeldeformular zum Download und weitere Informationen unter: www.budni.de